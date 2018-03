Derfor bliver dine selfies ofte dårlige

Hvis du nu ikke er den store fan af de kunstige filtre, så er der gode nyheder til dig. For forskerne fandt faktisk også ud af, hvad der skal til, hvis du vil undgå den brede næse – helt naturligt. 150 centimeter er nemlig afstanden, du skal have imellem kameraet og dit ansigt, for at opnå en selfie, der kan leve op til det, som du ser i spejlet.

Så tilsyneladende havde selfiestangen fat i den lange ende. Men hvis du ikke har i sinde at investere i sådan en, så husk på, at de færreste tager målebånd og lommeregner frem inden de trykker 'synes godt om'.





