Derfor bliver du klog af at stå op

De fleste af os ved nok godt, at det ikke er særligt sundt at sidde ned hele tiden. Derfor findes der hæve/sænke-borde på arbejdspladserne og faste pauser på studierne, hvor eleverne kan få lov til at strække benene. For i sidste ende kan det faktisk have alvorlige konsekvenser for dit helbred at sidde for meget ned.

Nu viser et nyt amerikansk studie, at den siddende stilling også kan have en negativ indflydelse på din intelligens. Undersøgelsen konkluderer, at hjernens temporallap, der indeholder hippocampus, som er uundværlig for at lære og huske, mindskes som konsekvens af for meget inaktivitet.

Og nu tænker du måske: “Men gør det noget, at man sidder ned hele dagen, hvis man har løbet en lang tur om morgenen?”

Desværre, ja.

Undersøgelsen konkluderer, at indlæringsevnen forbedres, når man husker at stå op i løbet af en dag på arbejdet eller studiet. Hvorvidt testpersonerne var fysisk aktive i deres fritid eller ej spillede ingen rolle.

Så hvis du vil udnytte din hjernes fulde potentiale, skal du altså op at stå.





