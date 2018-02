Derfor er det bedre at sove end at tage i fitness

Klokken er 06.00, vækkeuret ringer og du har egentlig booket en tidlig spinning-time. Du kunne virkelig godt sove en time længere, men du ved også, at den dårlige samvittighed vil forfølge dig resten af dagen, hvis ikke du kommer afsted. Men måske er det slet ikke så slemt at slå vækkeuret fra og blive under dynen. Ny forskning påviser nemlig, at det er sundere for dig at droppe træningen og prioritere søvnen.

Link mellem søvn og vægt

Medstifter af The Sleep School, professor Guy Meadows, har undersøgt sammenhængen mellem menneskers sovemønstre og deres sundhed. Han peger på et link mellem for lidt nattesøvn og for høj fedtprocent. Mennesker, der i gennemsnit sover fem timer hver nat, har 73 procent større sandsynlighed for blive overvægtige end dem, der sover de anbefalede syv-otte timer.