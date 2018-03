Derfor er det godt at have et crush – selvom du er i et forhold

Et crush kan selvfølgelig også påvirke os på andre måder og ikke fremkalde eksistentielle tanker – nogle gange kan det bare mærkes i kroppen. For selvom man allerede er i et kærligt forhold med en, man elsker, kan en anden persons opmærksomhed få en til at føle sig ny og spændende igen, hvilket virker som et kæmpe selvtillidsboost. Et skud selvtillid er med til at gøre dig mere positiv, hvilket automatisk vil smitte af på din kæreste og herved skaber I en fornyet glæde og tryghed imellem jer.

Alle mennesker oplever at få et crush, eller bliver fascineret af et andet menneske, fra tid til anden. Det er uundgåeligt, helt normalt og ikke noget, som du eller din kæreste skal være utrygge ved. Det vigtigste er selvfølgelig at huske, at man ikke skal handle på de pludselige følelser, hvis man allerede er i et velfungerende forhold, men hellere standse op og overveje, hvorfor man bliver draget af lige netop dét menneske. Du kan måske ende med at lære dig selv meget bedre at kende – og det er aldrig en dårlig ting.





