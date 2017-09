Hmm, hvad var det egentlig, jeg lavede i tirsdags? Og hvad er det nu, han hedder, ham skuespilleren …?

Hvis det ofte føles som om, din hjerne er et stort sort hul, så fortvivl ikke. Det betyder ikke, at du er ved at blive dement, men er nærmere et tegn på, at din hjerne fungerer optimalt. Det mener forskerne bag et nyt studie, som påviser, at det ikke kun er evnen til at huske, der er vigtig, men i høj grad også evnen til at glemme.

Hvis din hjerne er fyldt op med irrelevante detaljer og ligegyldige minder, bliver det sværere for dig at fokusere på de vigtige ting. Dem, der gør dig i stand til at træffe en intelligent beslutning. Ifølge forskerne er det altså vigtigt, at din hjerne rydder ud i fakta, du ikke skal bruge til noget, og i stedet lagrer den information, som har betydning for din ageren i den virkelige verden.