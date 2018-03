Derfor er det godt, hvis du er en rigtig tudemarie

Du kommer tættere på andre mennesker, når du græder sammen med dem. Vi mennesker er de eneste levende væsener, der bruger tårer som en følelsesmæssig reaktion, og det gør vi umiddelbart af en grund: for at skabe empati hos andre mennesker. Når vi ikke længere kan bruge vores sprog, kan vi vise vores følelser igennem vores tårer, hvilket gør os sårbare overfor andre mennesker. Og når vi er sårbare, virker vi også mere imødekommende, hvilket gør det lettere at skabe relationer til folk omkring os.

Det forbedrer dit syn, når du græder. I dine tårer findes nemlig en stor koncentration af enzymet lysozym, som nedbryder mange forskellige slags bakterier i øjet. Derudover er tårerne med til at forebygge, at slimhinderne i øjnene tørrer ud, hvilket er en vigtig betingelse for, at dit syn fungerer optimalt.

Så næste gang, at du får lyst til at græde, hvad end det skyldes stress, kærestesorg eller en sød hundehvalp, skal du endelig lade tårerne trille – for det er rent faktisk sundt for dig.





