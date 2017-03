Derfor er det sundt at komme for sent

Du kommer sjældent på arbejde til tiden, du er altid den sidste til at dukke op, når vennerne skal mødes, og dine "jeg er der om fem minutter" regnes på en meget alternativ måde. Det virker umiddelbart som et skidt karaktertræk, men det er ikke hele sandheden.

Forskning fastslår nemlig, at de, som kommer for sent, generelt er mere positive, kreative, bedre til at multitaske og mere håbefulde. Summen af disse træk gør dem ringe til at tidsberegne, fordi deres positive sind tror på, at de nok skal nå det, uanset hvor kort tid de har til at nå frem. På længere sigt vil denne positivitet mindske risikoen for stress, hjerte-kar-sygdomme og give et mere funktionsdygtigt immunsystem.

Deadliners og producers

Diana DeLonzor er forfatter til bogen Never Be Late Again, og hun mener, at langt de fleste personer, som er notorisk sent på den, kan inddeles i to grupper; deadliners og producers. Deadliners opnår underbevidst et andrenalin-sus ved at måtte spurte til deres aftaler. Producers opnår derimod deres sus ved at få så meget fra hånden, på så kort tid som muligt.

B-menneske og for sent på den

Et studie fra San Diego State University fastslår desuden, at der findes en sammenhæng mellem at være B-menneske og at komme for sent. B-mennesker er associeret med at være mere tilbagelænede, mindre stædige og gode til at indordne sig efter skiftende forhold. Samlet set gør dette dem bedre til at se det store billede og ikke slide sig selv op over ligegyldige detaljer i hverdagen.