Derfor er det sundt for dig at dovne på sofaen

Efter mange års fokus på en sund livsstil, er alle bevidste om, at det er sundt at træne. Og det her er bestemt ikke en artikel, der siger det modsatte, for det er direkte livsnødvendigt, at du får motion.

Men ved du, hvad der også er livsnødvendigt? At slappe af. Derfor er det vigtigt, at du nogle gange prioriterer en tur på sofaen frem for en tur på løbebåndet.