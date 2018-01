Derfor er du stadig træt efter 8 timers nattesøvn

Vågner du op efter otte timers søvn bare for at have lyst til at gå i seng igen? Så begår du højst sandsynligvis denne typiske fejl.

Søvnekspert Carmel Harrington forklarer, at i stedet for at fokusere på, hvor mange timer søvn du får i løbet af natten, skal du prøve at stå op på det samme tidspunkt hver dag. I et interview med Whimn.com forklarer Harrington:

“De fleste mennesker ved ikke, at tidspunktet man vågner om morgenen, påvirker, hvornår man kan falde i søvn om aftenen… Når vi ser lys om morgenen, slukker hjernen for produktionen af melatonin, og så snart denne produktion slutter, sætter kroppen automatisk et ur for de næste 24 timer.”

Udover at tidspunktet du vågner på, har indflydelse på dit energiniveau, påvirker det også din sult, motivation og produktivitet i løbet af dagen.