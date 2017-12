Følelsen af at høre til

“Vi fandt ud af, at oprigtige sociale interaktioner, selv de minimale af slagsen, bidrager til det menneskelige behov for at føle, at man hører til,” fortæller Gillian Sandstrom, PhD og lektor i psykologi ved the University of Essex, til nyhedssitet Quartz. Han fortsætter:

“Ved at sludre med en fremmed bliver du både set og anerkendt, og interaktionen minder dig måske om din universelle forbindelse med andre mennesker.”

Udover følelsen af at høre til, viser et tredje studie, at smalltalk også giver din hjerne et boost, der gør dig bedre til at planlægge, prioritere og organisere.

Der findes altså masser af gode grunde til at smalltalke med de mennesker, du møder i din hverdag. I værste tilfælde kan du altid tale om vejret.





