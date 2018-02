Derfor er stilhed sundt for dit parforhold

De fleste af os har højst sandsynligt prøvet at sidde på en restaurant, hvor det meste af aftenen ubevidst er gået med at observere det ældre ægtepar ved bordet ved siden af, som nærmest ikke har sagt et ord til hinanden under hele middagen. Og til trods for dit eget bords livlige samtale, kan du ikke undgå at lade dig påvirke af nabobordets larmende stilhed, som enten må skyldes dårlig stemning eller en slukket gnist. Men rent faktisk behøver stilheden ikke at være et dårligt tegn, men kan blot betyde, at de to parter er afslappede i hinandens selskab efter manges års fast forhold.

Men hvem havde troet, at den tavshed, som vi finder utrolig pinlig, og vil gøre alt for at undgå på den første date, faktisk er god for dig og din partner?

Her får du fire fordele vil stilhed, som kan give dig ro i sindet, næste gang hverken du eller din kæreste har noget at sige.