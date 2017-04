Derfor fryser du altid mere end andre

Det er ikke unormalt at fryse – heller ikke selvom andre omkring dig ikke gør og der kan være flere årsager. Til en begyndelse er det værd at nævne, at kvinder ofte fryser mere end mænd. Kvinder har nemlig mere varme omkring de vitale organer, og det efterlader altså både hænder og fødder kolde. Mænds kropsvarme er fordelt mere ligeligt i kroppen, og de fryser derfor sjældnere nær så meget.

Hvis ikke du er udstyret med supermeget kropsfedt, kan det også være synderen bag dine klaprende tænder. Du er ganske enkelt ikke godt nok polstret til at holde kulden ude.

Det kan også være fordi, du simpelthen ikke får nok søvn. Når du sover for lidt, så påvirker det dit stofskifte, og din blodcirkulation kan nemt blive en smule langsommere. Det er ikke umiddelbart farligt, men det påvirker din kropstemperatur således, at du altid vil have det en lille smule koldere end andre.