Derfor giver din træning ikke fladere mave

Afværg fedt

Maveregionen har en tendens til at fastholde fedt og skabe en større ansamling fedtceller her end andre steder på kroppen. Du forebygger det bedst ved at kontrollere dit blodsukker, hormonbalance og stressniveau.

Ifølge Brixius holder du dit blodsukker balanceret ved at sørge for varierede måltider, der alle indeholder tre vigtige komponenter: Magert protein, sunde kalorier og en form for sundt fedtstof. Indtag måltider og mellemmåltider hyppigt, da blodsukkeret har en tendens til at falde hver fjerde til femte time.

Undgå oppustethed

Det kan være lige meget med en balanceret diæt og et sundt træningsprogram, hvis resultatet ligger gemt under en oppustet mave. Den udspilede mave kan ifølge Brixius bekæmpes på flere måder, blandt andet ved at være opmærksom på, hvad du spiser:

“Kroppen kan ikke effektivt frigøre fordøjelsesenzymer til at nedbryde din mad, hvis du er uopmærksom på, hvad du spiser, stresser og er på farten, sammenlignet med, når du spiser i en afslappet tilstand.”

Prioritér fødevarer, der holder din mave flad, såsom frugt, grøntsager og fuldkorn. Derudover skal du sørge for at få masser af mineralet potassium, der findes i bananer, kartofler, bønner og linser, da det afhjælper maven fra at ophobe unødig væske, der giver oppustethed.