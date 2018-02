Derfor må du gerne shoppe, når du har hjertesorg

Shop lidt, men godt

Men, og her er desværre et men, fordi en anden undersøgelse viser, at shopping kun har terapeutiske fordele, så længe det ikke tager overhånd. Ifølge Psychologytoday.com har shopping i små mængder mange opløftende fordele, som eksempelvis at det giver en pause fra sorgen, men har du shoppet så meget, at du ikke længere tør at kigge på din bankudskrift, vil det i stedet forværre humøret og kun give nye bekymringer.

Derfor skal løsningen findes i at købe lidt, men godt, og følger du denne regel, er det helt okay at søge trøst i butikkernes indbydende vareudvalg.