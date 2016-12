Derfor skal du drikke mere champagne

Der er ikke noget som champagne, der kan markere en festlig begivenhed. Og netop champagnen kan du med samvittighed drikke et ekstra glas af, for på trods af utallige myter om alkohol, er champagne nemlig god for både dig og din hjerne.

En undersøgelse viser nemlig, at champagne både kan styrke din hukommelse og beskytte dig mod både Alzheimers og demens. Det skyldes blandt andet, at det søde boblevand indeholder fenolforbindelser, som påvirker hukommelsesdelen i hjernen.

Du kan sagtens fortsætte dine champagnevaner længe endnu, man skal nemlig drikke tre glas om ugen for at opnå den gode effekt.

Skål for en god hukommelse!

Psst ... Her er 4 drinks, der styrker din krop

Kilde: University of Reading