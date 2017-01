Derfor skal du ikke genbruge din vandflaske

BPA er et blødgøringsmiddel, altså et kemikalie, der anvendes til at gøre et stof mere fleksibelt. Det er dokumenteret, at BPA er hormonforstyrrende, og at det efterligner de hormoner, vi har i vores kroppe, mens det binder sig til vores celler – og i værste fald forårsager problemer.

I en rapport offentliggjort af National Toxicology Program har forskere evalueret BPA og fremhævet, at det kan have adfærdsmæssige effekter på fostre, spædbørn og børn.

BPA har også været forbundet med PCOS, som er en ret almindelig lidelse blandt kvinder, der kan forårsage akne, overskydende hår og menstruationskramper.