Derfor skal du spise chokolade

Vi ved, hvordan vi kan spise humøret op, og hvordan tomater hjælper på vores hud – men hvad med chokolade? Det giver vi dig svaret på her.

Chokolade kan redde enhver dag. Den er der, når vi er stressede, kede af det, i en romantisk stund eller når vi bare har en hyggelig stund med venner og familie. Men er det overhovedet sundt?

Det er klart, at hvis du spiser for meget af det, er det ikke sundt, men der er faktisk medicinske beviser på, at chokolade – god, mørk chokolade med en kakaoprocent på omkring 70 procent eller mere – er virkelig godt for os.

Vi giver dig derfor her 10 videnskabeligt fastlagte grunde til, at du kan spise mørk chokolade med god samvittighed.