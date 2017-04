Derfor skal du tage mange varme bade

Derudover mener forskeren Steve Faulkner, at de varme bade har en antiinflammatorisk effekt på kroppen, og at det derved kan holde kronisk betændelse væk.

Og det er ikke første gang, at undersøgelser har fundet fordele ved passiv varme. Blandt andet viser flere finske undersøgelser, at folk, der går i sauna i den grad reducerer deres risiko for slagtilfælde og hjerteanfald. Og både sauna og de varme bade reducerer også blodtrykket.

Det betyder naturligvis ikke, at du bare kan skippe træningen og aldrig mere tænke på din kost for så i stedet at gå i sauna eller tage et varmt bad. Men det varme bad kan være en hjælp for de mennesker, der har vanskeligheder ved at træne.





