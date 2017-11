Det afslører dine negle om din sundhed

Hvide pletter

De hvide pletter på neglene kan komme af flere forskellige årsager. Det kan enten være fra neglesvamp, en allergisk reaktion, luftbobler fra et stød på neglen eller mangel på forskellige vitaminer. For det meste vil de hvide pletter forsvinde, hvis du får mere kalcium og c-vitamin. Er pletterne kommet fra skader på neglen, forsvinder de igen, når den forslåeede negl vokser ud, og er det neglesvamp, skal du forbi apoteket og have den rette behandling.

Misfarvede negle

Har neglene en underlig farve, som ikke er lyserød med hvide tipper, kan det skyldes misfarvning fra tidligere neglelakker eller mangel på vitaminer. Det kan afhjælpes med et tilskud biotin, og du skal samtidig sørge for at fylde tallerkenen op med mad, der har et højt indhold af b-vitamin, såsom laks, æg, tun og grove kerner.