Det afslører dine øjne om dit helbred

Løbende øjne

I det moderne arbejdsliv bruger de fleste hele dagen foran en computer. Det er desværre ikke noget, som dine øjne er specielt glade for, og har du ofte vandede og løbende øjne, er det faktisk et tegn på, at de er udtørrede. Øjnene begynder nemlig at løbe i et forsøg på at kompensere for tørheden, og dette problem opstår oftest hos folk, der tilbringer det meste af dagen foran en skærm.