Det fortæller dine cravings om din krop

De fleste kender nok til fornemmelsen af at blive overmandet af trangen til noget lækkert. Trangen kan melde sig på alle tider af døgnet og skyldes ikke nødvendigvis sult. Din lyst til søde sager, salt eller noget helt tredje kan nemlig både være et tegn på, at du mangler bestemte næringsstoffer, er i søvnunderskud eller har lavt blodsukker.

Her får du et overblik over fem forskellige velkendte cravings og hvad de betyder for din krops tilstand.