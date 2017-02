Det fortæller dit ansigt om dig

Fastfrosne følelser

Ifølge face reading er rynker (der ikke er genetisk betingede) følelser, der er frosset fast. Nogle, du har følt så mange gange, at kroppen har gjort dem til en permanent feature. Hvis du vil af med dine rynker, skal du derfor prøve at afmontere de følelser. Rynker, der trækker nedad, kan indikere, at du er ved at give op, mens linjer omkring munden og dem, der ligger skråt fra næseryggen op mod hårgrænsen, er positive. De viser, at du har forstået vigtige ting om livet og dig selv, og dem har jeg heldigvis.

I mit symmetriske ansigt ser hun, at jeg er glad for harmoni i farver og materialer, mine fyldige læber røber, at jeg er livsnyder, mens stregen på min underlæbe viser tegn på humor. Mit tandkød åbenbarer en naiv uskyld, og kløften i mit næsebrusk vidner om et sensitivt nervesystem. Alt sammen stemmer godt med min opfattelse af mig selv. Ved ørerne har jeg veludviklede bullshit detectors.

Dem får du, når du er på vagt over for eller opmærksom på folk med humørsvingninger tæt på dig. Jeg er vokset op med kunstnerforældre, kollektiver og skilsmisser, så det lyder rigtigt. Det er også ved ørerne, at hun kan se, at jeg er et ønskebarn, og min markante næseknogle viser sjovt nok, at jeg har ben i næsen. En lidt sammenfalden næsefløj sladrer om, at min lænd har det ad helvede til.