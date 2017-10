Det skal du kigge efter, når du køber snacks med mindre sukker

Kalorieindhold

Mange er af den opfattelse, at hvis kalorieindholdet er lavt, er produktet nok også sundt. Men uanset kalorieindhold, er det vigtigt at tjekke sukkerindholdet per 100 gram. Ofte bliver fedt erstattet med sukker, for at opnå den gode smag, hvilket gør produktet mindre kalorieholdigt, men propfyldt med sukker.

Ifølge Detsundeliv.dk, varierer sukkerindholdet naturligt, alt efter hvilken type fødevarer, der er tale om. En god tommelfingerregel er, at produktet helst ikke skal have tilføjet mere end 10 gram per 100 gram, men der er variationer, såsom frugtyoghurt, der helst ikke skal indeholde mere end 5 gram per 100 gram.

Proteinholdige snacks

De seneste år er protein blevet puttet på en pedestal, men selvom et produkt er proteinholdigt, og markedsføres som sundt, kan det sagtens have et højt sukkerindhold.

Som Fitnews.dk pointerer kan vi let forledes til at tro, at en vare markedet som “fedtfattig” eller “rig på proteiner” er ensbetydende med sundhed.

Dog er det vigtigt ikke at lade sig narre af tidens buzzord, og følge ovenstående tips, selvom et produkt markedsføres som værende sundt.