Det skal du sige nej til, hvis du vil have smuk hud

Det kan måske lyde negativt, at der en række ting, du skal sige NEJ til, men når det handler om at skåne din hud, kan det være både positivt og nødvendigt. Sig især nej til disse ting, hvis du vil vise din hud, at du elsker den:



Lange bade

Det kan være super fristende at blive stående under den varme bruser – især i den kolde vintertid. Men varmt vand udtørrer huden, fordi den meget hurtigt opløser hudens naturligt beskyttende fedtlag. Jo mere tør din hud er, desto større er risikoen for at få eksem eller andre hudlidelser.

At skrubbe med håndklædet

Dup kroppen tør, når du har været i bad. Dermed skåner du huden for unødvendig irritation og ved at slutte af med en god creme, hjælper du huden med at bevare fugten.



Ikke at passe godt på dine hænder

En god håndhygiejne er naturligvis essentiel, men gå altid efter milde sæbeprodukter, da håndvask kan fjerne hudens naturlige fugtbarriere, der beskytter mod irritation.