Det spiser Miranda Kerr i løbet af en dag

Du kender formentlig Miranda Kerr fra catwalken, men hvad du nok ikke ved er, at den australske supermodel er mindst lige så talentfuld i et køkken.

Derfor står for Miranda Kerr selv for maden derhjemme, og i en ny video for Harper’s Bazaar giver hun os et indblik i sin daglige kost.

Her viser Kerr blandt andet, at der findes et utal af muligheder i køkkenet, selvom man ønsker at spise sundt. Supermodellen giver blandt andet opskriften på sin yndlingssmoothie, en frokost med laks og den ret, hun elsker at lave til sin familie.

Der er masser mad-inspiration at hente fra supermodellen, der får sundt og smagfuldt til at gå op i en højere enhed. Se med i videon nedenfor, hvor Miranda deler opskrifter og sundhedstips fra sit misundelsesværdige hjem i Californien.