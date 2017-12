Vi fortæller mere med vores kropssprog end med ord. Og nu viser ny forskning, at der særligt er én simpel bevægelse, som har stor betydning for, hvordan omverdenen opfatter os.

Ifølge et nyt studie har nikken og rysten på hovedet stor indflydelse på, hvordan andre anser din person. Resultatet blev udledt at en undersøgelse, hvor deltagere skulle betragte en computerfigur af en kvinde, der enten nikkede eller rystede på hovedet. Konklusionen lød, at hele 30 procent af deltagerne fandt den nikkende figur mere sympatisk, hvorimod 40 procent fandt figuren, der rystede på hovedet, usympatisk.

Forskeren bag studiet, Jun-ichiro Kawahara, forklarer resultaterne med, at nikken med hovedet betragtes som noget positivt og illustrerer et ‘ja’, eller at man er enig, hvorimod rysten på hovedet symboliserer det modsatte.

Så næste gang, du vil etablere et godt forhold til nye mennesker, kan du med fordel nikke anerkendende til det, de siger – og selvfølgelig huske at smile.