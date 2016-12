Disse dårlige vaner er faktisk sunde

3. Du bander

I et studie fra 2011 fandt forskerne ud af, at det at bande kan få folk til at præstere bedre i pressede situationer. Forskerne mener, at det skyldes, at der frigives adrenalin, når man bander. Men det virker altså ikke, hvis du normalt bander HELE tiden.

4. Du vælger ikke den fedtfattige udgave

Bevares, du skal ikke kaste dig over flødeisen, men flere studier viser, at de fedtfattige udgaver af fødevarer ofte ikke er sundere end de fuldfede. Dette gør sig blandt andet gældende ved smør, mælk og ost. Sørg istedet for at indtage det i moderate mængder, og indtag sunde fedtsyrer fra fisk, nødder og vegetabilske olier.





