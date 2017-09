Disse fødevarer er ikke hvad vi tror

Frugt-drik

Det ligner juice og det smager til forveksling som juice, men sødet frugt-drik behøver intet at have at gøre med juice – heller ikke selvom emballagen er en klassisk juicekarton. Hvis du vil være sikker på, at din juice rent faktisk kommer fra reel frugt, så må du læse nærmere på kartonen.

Surimi

Surimi er det nok de færreste af os, som har hørt om. Vi kender det nærmere under navnet "krabbekød". Det er det fine lyserød kød som vi får serveret på sushirestauranter og kantiner over hele landet. Der er dog ikke tale om krabbekød eller skaldyr af nogen art. Det er derimod en fiskepuré, som har været gennem en lang industriprocess, hvor der er tilsat smagsstoffer, stabilisator og farvestoffer. Fiskepuréen kommer ofte fra den lyse sej fisk, hvorfra al smag fjernes således at der kun er en blød gelatine-masse tilbage.

Trøffel-olie

Mange af de populære trøffel-olier, som sælges her i landet har ikke meget med ægte trøffel at gøre. De består mestendels af solsikkeolie tilsat en minimal mængde trøffel og for resten er der tale om trøffel-aromaer udvundet i et laboratorie – og altså ikke i skovbunden som ægte trøffel.