Dit forhold til din krop kan afgøre dit helbred

De rumsterer i baghovedet og på de dårlige dage kan de dominere fuldstændigt. Vi taler om dårlige og selvdestruktive tanker om dig selv og din krop. Og nu viser det sig, at de negative tanker spiller en endnu større og værre rolle, end vi først troede.

Forskere fra University of Pennsylvania har foretaget en undersøgelse af 159 overvægtige voksne, som fokuserede på personernes selvopfattelse og helbred.

Undersøgelsen påviste, at testpersonernes forhold til deres krop var afgørende for deres sundhed. De personer, der havde dårlige tanker om deres udseende samt lavt selvværd viste sig at have øget risiko for at udvikle hjertekar- og stofskiftesygdomme.

Det kan altså slet ikke betale sig at bruge kræfter på at være sur på dig selv og dit udseende. Vink farvel til de negative tanker, og sig goddag til en sundere krop.





ALT DET, DU IKKE VIL GÅ GLIP AF