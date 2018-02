Drop regnjakken – den spolerer din slankekur

Fluorstoffer bruges i mange af de produkter, vi dagligt forbruger. De er gode til imprægnering og findes derfor ofte i dit rengtøj. Derudover findes fluorstofferne i fastfood-emballage, såsom pizzabakker og papiret omkring din burger. Stofferne kan også være i den imprægneringsspray, som du bruger på dine støvler, eller i posen med mikrobølgepopcorn.

Fluorstoffer er en gruppe på omkring 3.000 kemiske stoffer, der nedbrydes meget langsomt og breder sig over hele verden – så selvom et stof måske er forbudt i Danmark, findes det stadig i miljøet. Disse stoffer forstyrrer og begrænser vores stofskifte og forbrænding, og får dig altså til at tage ekstra på i vægt.

Du kan styre udenom fluorstoffer ved at gå efter svanemærkede produkter.