Du får højst sandsynligt ikke nok søvn

“Du kan sove, når du bliver gammel,” er en hyppigt anvendt sætning blandt festglade teenagere, natteravne og A-mennesker, der står op før solen.

Men hvad nu, hvis man slet ikke når at blive gammel nok til at sove, fordi ens krop er blevet nedbrudt som konsekvens af for lidt søvn?

“Des kortere søvn, des kortere liv,” siger den amerikanske hjerneforsker Matthew Walker til Business Insider. Selv insisterer han på at få otte timers søvn hver eneste nat. Walker mener nemlig, at de, der kun sover seks-syv timer per nat, skader deres krop på lang sigt – og risikerer i værste fald at dø af det.