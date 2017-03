Du går med den helt forkerte skostørrelse

Du har fundet den dueblå stilet, som du ledte efter, og skal nu bare have den i din sædvanlige størrelse. Men nu viser det sig, at du højst sandsynligt slet ikke kender det korrekte tal.

Det viser en ny undersøgelse med 2.000 testpersoner, foretaget af det britiske College of Podiatry, som specialiserer sig i fodterapi. Undersøgelsens resultat påviste, at næsten halvdelen af kvinderne og en tredjedel af mændene gik med enten for store eller for små sko.

Løsningen er enkel: Få målt dine fødder. Der er en stor sandsynlighed for, at du skal bruge halve størrelser, hvilket flere mærker udbyder. På den måde er du sikret smukke fusser fri for knyster og smerter.





