Du kan tabe dig ved at tage en pause fra din kur

Dukan-kuren, LCHF, 5/2-kuren … der findes utallige kure, der alle lover vægttab, men samtidig restringerer dig og dine spisevaner. Om du er til strenge kure, eller foretrækker en mere moderat version, så er der gode nyheder til dig, der gerne vil ændre tallet på badevægten.

En ny undersøgelse viser nemlig, at det kan være en fordel at tage en pause fra din slankekur.

Undersøgelsen er publiceret i The International Journal for Obesity, som fulgte en gruppe overvægtige personer og deres vægttab. Deltagerne blev instrueret i en diæt, hvor deres sædvanlige kalorieindtag blev reduceret med en tredjedel.

Herefter blev gruppen delt op i to hold, hvor det ene hold skulle følge diæten til punkt og prikke i 16 uger, mens det andet hold fik besked på at udføre eksperimentet på en periode over 30 uger, hvor deltagerne skiftede mellem to ugers diæt og to ugers pause.

Under pauserne skulle deltagerne naturligvis stadig forsøge at bevare sunde spisevaner, og altså ikke bare gå direkte tilbage til deres gamlevaner, men uden at der var tale om en decideret slankekur.