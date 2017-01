Dumme vaner, der får dig til at tage på

Det kan være svært at ændre en vane, hvis ikke du er klar over, at du har den. Disse vaner bør du VIRKELIG være bevidst omkring. De sætter sig nemlig på sidebenene.

Du nøjes med cardio-træning

Og det er skønt. Men du udfordrer ikke dig selv og din krop, hvis du kun dyrker én form for træning. Og hvis du kun nøjes med cardio-træning, og altså ikke træner andre ting, så forbrænder du slet ikke så meget, som du tror.

Kombiner i stedet din cardio-træning med styrketræning – og lad styrketræningen være i fokus. Hvis du kombinerer pulstræning med styrketræning, vil du hurtigt se resultater på badevægten.

Du spiser, mens du arbejder

Det er måske ikke raketvidenskab, men hvis du har for vane at spise foran skærmen, så lægger du højst sandsynligt slet ikke mærke til, hvor meget, der egentlig ryger indenbords.

Der er i den grad risiko for, du kommer til at overspise, når dit fokus er et andet sted.