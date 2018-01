I januar tager mange ekstra vitaminpiller i forsøget på at holde de irriterende vinterforkølelser fra døren, og hvorfor ikke gå efter nogle, der også har forskønnende fordele. Hair gummies fra HairLust styrker med et indhold af a-, b-, c- og d-vitamin, biotin og selen både helbred og hår. Ifølge HairLust oplever hver tredje kvinde hårtab – mange allerede i midt-30’erne, og er håret begyndt at tynde ud, giver et indtag af de rette næringsstoffer fornyet aktivitet i hårsækkene. Tilskuddet fås i almindelig pilleform eller som søde vingummier, så du kan tygge dig til smukkere hår.

Hair growth formula, HairLust 249 kr.