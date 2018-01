3 fødevarer, der gør dig mere sulten end mæt

Sodavand med kunstige sødestoffer

Ifølge Time viser en australsk undersøgelse, at din hjernes belønningscenter stimuleres, når du spiser madvarer med kunstige sødestoffer, som eksempelvis findes i sodavand uden kalorier. Sødestofferne er for din krop et tegn på, at du snart indtager flere kalorier, som giver dig energi.

Det er dog ikke sikkert, at du efter din sodavand spiser et måltid, og derfor reagerer din hjerne og fortæller dig, at du altså skal have noget mad, og dermed opstår der en sult.