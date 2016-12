Forskerne har talt: Blondiner er IKKE dumme

Blondiner har det sjovere, men er dumme.

Sådan lyder fordommene, som har affødt mange billige jokes, men i fremtiden må folk finde noget andet at grine af.

Forskere er nemlig kommet frem til, at blondiner er de kvinder, der har den højeste IQ.

Studiet er udført af Ohio State University og bygger på IQ-tests fra 10.878 hvide amerikanske kvinder.

I gennemsnit havde de, der er blonde fra naturens side, en IQ på 103,2, mens brunetterne endte på 102,7 point. Derefter kom de rødhårede med 101,2 point og de sorthårede med 100,5 point.

Udover en gennemsnitligt højere intelligens, viste det sig også, at der var flest blondiner, som scorede så højt i testen, at de blev klassificeret som genier.

Blondiner er altså ikke dumme, men nu har de til gengæld en ting at have det sjovt over.

