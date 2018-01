Genialt trick får dig lettere op om morgenen

Springer du ikke veludhvilet op om morgenen? Bare rolig, du er langt fra den eneste. Det er svært at få de anbefalede otte timers søvn hver nat, og selvom det lykkedes, føler de fleste af os, at morgenen er en kamp for at vågne ordentligt op.

En god nats søvn og en veludhvilet morgen er centralt for at få en produktiv dag, og hemmeligheden til at opnå dette ligger i at kende sin søvnrutine.

Nattens søvn er delt ind i fem søvncyklusser, der alle varer omtrent 90 minutter. Lærer du at gennemskue søvncyklusserne, kan du time din morgen, så du vågner på det bedste tidspunkt.

De 5 søvncyklusser

Igennem natten vil de fem søvncyklusser få dig igennem forskellige stadier og former for søvn. Første cyklus er en let søvn, der nemt kan forstyrres og vække dig. Ved den anden cyklus vil vores øjne stoppe med at flimre og hjernebølgerne bevæger sig langsommere. Ved stadie tre og fire går hjernebølgerne helt i slowmotion, hvorefter den femte cyklus sender os ud i REM-søvnen. REM-søvn er karakteriseret ved, at pulsen og blodtrykket stiger og musklerne bliver midlertidigt paralyserede.