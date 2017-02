Her er 4 nemme sundhedstips

Kom sund og glad gennem den sidste kolde tid med verdens blødeste sted at hvile dit hoved, en lillebitte mirakeludøver at blande i din juice, en låropstrammende pille, der gør dig klar til sommeren, og en kogebog fyldt med sunde, lækre og dyrevenlige opskrifter.

1. Vegansk velvære

Madblogger, kogebogsforfatter, mor og ikke mindst veganer – Mia Sommers passion for god mad uden dyr skinner klart igennem i de ikke mindre end 110 opskrifter, hun har samlet i bogen Vegansk velvære.

Du behøver bestemt ikke at være veganer for at elske den krydrede chili sin carne, den kraftige curry eller de plantebaserede kageklassikere som jordbærtærte og kanelsnegle. Men hvem ved – måske bliver du omvendt?