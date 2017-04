Her er de mange fordele ved at drikke grøn te

For at opnå den bedste grønne te, skal du ikke bruge kogende vand, men istedet vand, der er 80 grader varmt. Hvis teen overhældes med spilkogende vand, ødelægges nogle af indholdsstofferne, og teen kan få en bitter smag.

Grøn te er ikke den eneste fordelagtige, lune drik. For nyligt viste en undersøgelse at teens koffeinfyldige fætter, kaffen, også kan få dig til at se yngre ud. Så med en god kombination af de to, opnår du både et godt helbred og et yngre udseende.





ALT DET, DU IKKE VIL GÅ GLIP AF