Her er de undervurderede kerner, du bør spise for hud og hår

Omega 3 og 6

De forskønnende og velsmagende græskarkerner er rige på omega 3 og 6, hvilket er ren guf for huden og særlig vigtigt i de kolde måneder, hvor huden har brug for ekstra fugt indefra. Ligeledes vil de gode fedtsyrer mindske inflammation, som er med til at give rød og irritabel hud.

Magnesium

Kernerne er også rige på antioxidanter og magnesium, som blandt andet er med til at stabilisere blodsukkeret. Endvidere virker magnesium afslappende på muskler og dit generelle stressniveau, hvilket vil give en bedre søvn, og dermed en smukkere hud.

Zink

Sidst, men ikke mindst, er græskarkerner rige på zink, som er et af de vigtigste mineraler for huden, fordi det er med til at bevare den ungdommelige spændstighed. Hertil kommer, at kernerne modvirker hårtab.

Ved at spise omkring 50 gram græskarkerner om dagen vil du øge dit indhold af zink i kroppen. Spis dem som topping på din morgengrød, en salat, eller på en halv avocado.