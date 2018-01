Farvel til friture

Problemet med transferfedt er, at det er for voldsomt for kroppen at nedbryde, og derfor bliver det i fedtvævet og forhindrer kroppen i at trække på øvrigt fedt og proteiner. Således er transferfedt forbundet med vægtøgning og forhøjet kolesterol.

Vil du gerne undgå transferfedt er friteret mad, som eksempelvis pomfritter fra den lokale Shawarma-biks, på listen over den mad, du bør overveje at lægge fra dig – eller erstatte med et sundere alternativ.

Ligeledes advarer Candice Setti mod langtidsholdbare kager og cookies, hvis lange holdbarhed ofte kommer fra brugen af transferfedt.

Heldigvis findes der mange andre lækre sager uden transferfedt, og dine søndage behøver bestemt ikke at blive kedeligere, selvom du styrer udenom denne ene ingrediens.