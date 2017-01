Her er den skræmmende grund bag din shoppetrang

Undersøgelserne viste, at de, som generelt var glade for at shoppe, havde større tilbøjelighed til at vælge de dyre løsninger, når de havde tænkt på døden, frem for dem som var blevet bedt om at tænke på tandlægen.

Manden bag undersøgelsen, professor Marcelo Nepomuceno, udtaler følgende til The Independent omkring resultatet:

“Resultatet indikerer, at forbrugere ser shopping og det at have materielle ting, som en vigtig kilde til selvtillid. Når de tænker på døden, bliver de mere tilbøjelige til at bruge penge og købe ting, fordi det hjælper dem til at få det bedre med sig selv.”

Så når tankerne om døden sætter gang i egne usikkerheder, får vi altså lyst til at svinge dankortet og dermed købe os til mere selvtillid.

Hvem sagde, at penge ikke kan købe lykke – eller i hvert fald en kortvarig følelse af selvsikkerhed?





