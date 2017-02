Her er Karlie Kloss’ sunde hemmelighed

Opskrift på Karlie Kloss’ morgensmoothie

Mandelmælk

1 spsk Moon Juice Deep Chocolate Protein

1 spsk mandelsmør

3 toppede spsk Moon Juice Tocotrienoler

1 tsk Moon Juice Cordyceps

1/4 tsk Moon Juice Pearl

1 spsk Moon Juice Brain Dust





Det lyder måske en smule kompliceret, men det behøver det ikke at være.

Mandelmælken er ikke svær at finde. Karlie går muligvis efter en dyr og fancy en af slagsen, men du kan også finde en til billige penge i dit lokale supermarked. Mandelsmørret er også både let at finde og til at betale.

Deep Chocolate Protein er et proteinpulver, der vil oplive krop, hjerte og sind, som koster omkring 250 kroner. Det samme gælder for ingrediensen Cordyceps.

Tocotrienols er en anden specialitet fra brandet Moon Juice. Den koster omkring 130 kroner, mens Pearl og Brain Dust vil forbedre henholdvis hud og mentalitet til den nette sum af 250 kroner per ingrediens.

Hvis du har fået lyst til at gøre supermodellen kunsten efter, kan du finde Moon Juices produkter på Net-a-porter.com.