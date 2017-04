Her er nøglen til et godt helbred og en smuk hud

1. Smagfuld ration

Nyd et sundt mellemmåltid fra Ration – en ny dansk madbar, der forkæler dine smagsløg og holder dit energiniveau oppe med hjælp fra blandt andet æble, havrekerner, solsikkekerner og hørfrø. Her er ingen kunstige tilsætningsstoffer, men til gengæld masser af protein, sunde fedtsyrer og fibre – alt sammen pakket ind i en mættende og velsmagende madbar, der findes i fire smagsvarianter. Helt perfekt at have med i tasken på en lang og krævende dag.