Hvad er egentlig bedst – at sove mørkt eller lyst?

Lysånder og mørkemænd

Hvis der er noget, der kan skille vandene i mange parforhold, så er det: Skal man sove lyst eller mørkt? Lysånderne vil ofte argumentere for, at de føler sig tunge og udbankede efter en nat i et mørkt soveværelse. Mørkemændene og -kvinderne vil på deres side klage over at vågne for tidligt og for ofte i løbet af natten, hvis de sover i et lyst rum.

Spørger man børnene, så vil de fleste uden tvivl foretrække at sove lyst. For den unge generation handler det dog om at føle sig tryg og fri for bussemænd, når de vågner midt om natten.

Men hvad er egentlig sundest – at sove mørkt eller lyst? Og i hvilken retning går udviklingen?