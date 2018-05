Hvorfor forarges vi SÅ let?

“Jeg tror ikke, at der er flere, der hater i dag end tidligere, men dengang man skulle tage sig sammen til først at skrive et vredt brev, derefter skrive det rent, købe et frimærke og sende det, kunne man nå at tænke sig meget om, før man sendte sine holdninger af sted. I dag kommer man prompte – og nogle gange lidt for prompte – ud med dem,” siger Ane Høgsberg.

Hun mener også, at det, at vi så hurtigt i dag kan finde ligesindede på de sociale medier, der kan bekræfte os i, at vores holdninger er rigtige, er forstærkende for vores forargelse. Det er det, der kaldes ekkokamre, hvor vi bliver bekræftet i vores eget livssyn og egne holdninger, når vi er online, fortæller Pelle Guldborg Hansen.

“Det er også i de ekkokamre, at der pludselig kan være andre, der lytter med, nogle, hvor man måske ikke kender relationen mellem dem, der snakker, og bliver chokerede over jargonen, og så ruller forargelsen,” siger han.