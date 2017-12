Hvornår på dagen gør kaffe mig mest frisk?

Kaffe er kendt for sin opkvikkende effekt, som mange dagligt higer efter – op til flere gange om dagen. Men det er ikke på alle tider af døgnet, at kaffe har den mest optimale virkning.

Kaffe virker bedst uden kortisol

Kaffe har en mindre effekt i de tidsrum, hvor kroppen udskiller sit eget naturlige opkvikningsmiddel: kortisol.

Hormonet kortisol er kendt for at være et stresshormon, men det har også en betydning for, om man føler sig vågen eller ej.

Og når kroppen selv pumper kortisol ud i blodbanerne, vil kaffen ikke virke helt så forfriskende som ellers.



Her har kaffe mindst effekt:

Kl. 8-9: Kroppen for­søger at sparke din dag i gang med en stor dosis kortisol.

Kl. 12-13: Kroppen udsender en ny ladning kortisol.

Kl. 17.30-18.30: Dagens sidste omgang kortisol.

Kroppen regulerer kortisol efter sollys – og ikke din personlige døgnrytme.





