I denne alder er du bedst til at træffe hurtige beslutninger

Skal du have de røde bukser eller den sorte nederdel på til jobsamtalen? Skal sommerferien gå til Ibiza eller Sverige? Og hvad skal du servere for dine gæster næste lørdag?

Flere af os døjer med kronisk ubeslutsomhed, men der findes en bestemt periode i dit liv, hvor du er god til at træffe hurtige beslutninger – uden at tænke alt for meget over dem.

Ny forskning viser, at du er den ultimative beslutningstager, når du er 25 år gammel.