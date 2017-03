Kaffeguide: Her er den sundeste kop kaffe

Kaffe beskytter mod en række sygdomme. Det fastslår eksperter i en rapport fra Vidensråd for Forebyggelse efter at have gennemgået den eksisterende internationale forskning på området.

De konkluderer, at kaffe har en overbevisende beskyttende effekt mod udviklingen af type 2-diabetes. Et dagligt forbrug på tre - fire kopper kaffe ser ud til at reducere risikoen for at udvikle type 2-diabetes med 25 procent eller mere. Og kaffe kan ovenikøbet også få dig til at se yngre ud.

Hvor din kaffe så lander på sundhedsskalaen, kan du selv være med til at styre med den måde, du brygger den på. Læs med, og bliv opdateret på de forskellige former for kaffe samt, hvor sunde de egentlig er.